وزيرة الهجرة: جسر جوي لإعادة المصريين العالقين في الإمارات بداية من غد

دوت الخليج – أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع وزارتي السياحة والآثار والطيران المدني لتلقي طلبات المصريين العالقين بدولة الإمارات، الراغبين في العودة إلى مصر.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، في هذا الصدد، المتابعة المستمرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مشيرة إلى أنه إطلع على التطورات كافة الخاصة بموقف العالقين المصريين بالإمارات.

وأضافت أن وزارة السياحة والآثار استدعت الشركات السياحية التي حجزت تذاكر الطيران الخاصة بالمصريين العالقين بدولة الإمارات لبحث آلية عودتهم، مؤكدة إلى أن الشركات السياحية تعهدت باتخاذ جميع الإجراءات لعودة المواطنين إلى أرض الوطن.

وأعلنت وزيرة الهجرة أنه بداية من يوم غد الخميس، فسيكون هناك جسرا جويا لعودة الراغبين من المصريين العالقين بدولة الإمارات إلى أرض الوطن.

ولفتت إلى استمرار التنسيق مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني حتى الانتهاء من عودة الراغبين من المصريين العالقين.

وأهابت الوزيرة بالمصريين عدم الاعتداد بأية معلومات غير دقيقة تصدر في هذا الشأن من جهات غير رسمية، بما قد يعرض المصريين العالقين بالإمارات لأي ضرر.

وجددت وزيرة الهجرة دعوتها للمواطنين المصريين العالقين بدولة الإمارات “دولة ترانزيت” بسبب عدم قدرتهم السفر للمملكة العربية السعودية، والراغبين منهم العودة إلى مصر، ملء استمارة تسجيل وزارة الهجرة لحصر أعداد المسجلين، وذلك في أعقاب قرار المملكة وقف استقبال غير مواطنيها وفي ضوء عدم الإعلان عن تاريخ إعادة الفتح والعودة للمملكة.

وأكدت احترام سيادة كل دولة في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويمكن تحميل الاستمارة عبر الرابط التالي: ‏https://forms.gle/P8CBohESSQUML9m99

وناشدت الوزيرة المواطنين المصريين العالقين بدولة الإمارات بالالتزام بقوانين البلد المضيف، وذلك من أجل حمايتهم وحرصا على عدم تعرضهم للمساءلة القانونية على أرض الدولة المضيفة، حيث إن الدولة المصرية حريصة على أبنائها حتى مرور الأزمة دون أن يُضار أي شخص.