معدل التضخم لأسعار المستهلكين بمدن مصر يرتفع إلى 4.9% في يونيو

_ أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء يوم الخميس أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 4.9 بالمئة في يونيو على أساس سنوي من 4.8 بالمئة في مايو.

وعلى أساس شهري، سجل تضخم الأسعار في يونيو 0.2 بالمئة مقارنة مع 0.7 بالمئة في مايو.

يبلغ مستهدف البنك المركزي المصري المصري للتضخم حتى نهاية 2022 سبعة بالمئة، تزيد نقطتين مئويتين أو تنقصهما.