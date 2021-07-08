مصر الجديدة للإسكان: محمد الديب ممثلا عن القابضة للتشييد في مجلس الإدارة

رنا ممدوح _ أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عن تعيين المهندس محمد أحمد الديب في عضوية مجلس الإدارة ممثلا عن الشركة القابضة للتشييد والتعمير.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن الديب يأتي بدلا من المهندس أيمن محمود أمين القوصي وذلك إعتبارا من تاريخه.

وكانت الشركة قد أفصحت بالأمس عن تقدم المهندس أيمن محمود أمين القوصي عضو مجلس الإدارة بطلب استقالة من عضويته إلى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير.