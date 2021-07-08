مال وأعمال

مصر الجديدة للإسكان: محمد الديب ممثلا عن القابضة للتشييد في مجلس الإدارة

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

رنا ممدوح _ أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عن تعيين المهندس محمد أحمد الديب في عضوية مجلس الإدارة ممثلا عن الشركة القابضة للتشييد والتعمير.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن الديب يأتي بدلا من المهندس أيمن محمود أمين القوصي وذلك إعتبارا من تاريخه.

Wafa_LIE_728x90

وكانت الشركة قد أفصحت بالأمس عن تقدم المهندس أيمن محمود أمين القوصي عضو مجلس الإدارة بطلب استقالة من عضويته إلى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر الجديدة للإسكان: محمد الديب ممثلا عن القابضة للتشييد في مجلس الإدارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا