الشمس للإسكان تبيع 3 قطع أراضي في 6 أكتوبر بمتوسط سعر 7995 جنيه للمتر المربع

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رنا ممدوح _ أعلنت شركة الشمس للإسكان والتعمير، عن ماأسفر عنه جلسة المزاد المنعقدة أمس بخصوص بيع قطع أراضي وعمارات سكنية بمشروع الشركة بالمنطقة العمرانية الأولى بالتوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أنه تم بيع عدد 3 قطع أراضي بمساحة 1608.28 متر بمتوسط سعر 7995 جنيه للمتر المربع.
الجدير بالذكر، أن مجلس إدارة الشركة وافق في يونيو الماضي، على البيع بالمزاد العلني، لقطع أراضٍ مرفقة وعمارات سكنية بمشروع الشركة بالمنطقة العمرانية الأولى بالتوسعات الشمالية بمدينة السادس من أكتوير.
واعتمد المجلس توصية لجنة البت بإسناد تنفيذ 3 عمارات سكنية للشركة المساهمة المصرية للمقاولات (العبد)، وإسناد تنفيذ عمارتين لشركة الأسمنت المسلح بمشروع سولانا الشمس بالعاصمة الإدارية.
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