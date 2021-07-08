- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية في جلسته المنعقدة أمس على تعيين شركة دار الخبرة للتقييم والاستشارات الهندسية للقيام بأعمال تقييم شركة أمبان للاستثمارات السياحية.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن الغرض من ذلك هو بيع كامل حصة شركة رمكو للإنشاءات العقارية – المملوكة لشركة رمكو لإنشاء القرى بنسبة 99.87%- في هيكل ملكيتها مع مراعاة أحكام المادة 43 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية.
وقررت إدارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم الشركة لمدة 10 دقائق لحين الإطلاع على الخبر المنشور، مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رمكو لإنشاء القرى تعين دار الخبرة للقيام بأعمال تقييم شركة أمبان للاستثمارات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.