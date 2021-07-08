البنك الأهلي يقتنص صدارة الوكيل والمرتب الرئيسي والمسوق للقروض المشتركة عن مصر وأفريقيا من بلومبرج

​كشفت نتائج تقييم مؤسسة بلومبرج العالمية عن تصدر البنك الأهلي المصري القائمة الخاصة بالقروض المشتركة خلال النصف الأول من عام 2021 والتي أظهرت حصوله على المركز الأول كأفضل بنك في السوق المصرفية المصرية والأفريقية عن قيامه بالأدوار المختلفة وهي: وكيل التمويل ومرتب رئيسي ومسوق للقروض المشتركة.

كما أظهرت النتائج أيضا حصول البنك الأهلي المصري على المركز الرابع كمرتب رئيسي وكوكيل للتمويل وكمسوق للقروض المشتركة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وذلك بعد بنوك ومؤسسات تمويل دولية، حيث استطاع البنك الاهلي المصري إدارة سبعة وعشرون صفقة تمويلية بقيمة إجمالية تخطت 134 مليار جنيه مصري.

ومن جانبه أكد هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري على أن نتائج التقييم تعتبر بمثابة شهادة على ريادة البنك في مجال القروض المشتركة في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، وأن هذا النجاح يأتي انعكاسا لسعي البنك المستمر لتوفير الاحتياجات التمويلية من خلال ترتيب وإدارة وتسويق صفقات القروض المشتركة ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية التي تساهم في خلق قيمة مضافة في مختلف القطاعات الحيوية بالاقتصاد المصري، بالإضافة إلي دفع العملية التنموية وتوفير مزيد من فرص العمل وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وذلك على الرغم من التحديات الكبيرة التي شهدتها مصر والعالم خلال الفترات الأخيرة.

​وأعرب يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري عن اعتزازه باستمرار البنك في تحقيق تلك المكانة المتميزة، مشيرا إلى أن هذا النجاح يعتبر تتويجا للجهود المبذولة من جانب المختصين بالبنك، كما يأتي نتيجة لشبكة العلاقات القوية التي تربط البنك بالبنوك المحلية والعالمية التي تتوافر لديها الثقة في قدرة البنك الأهلي المصري على اتمام وادارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية، مضيفا أن البنك يولي صفقات القروض المشتركة عناية فائقة مستنداً في ذلك إلي قاعدة رأسمالية ضخمة تسمح بتوفير التمويلات اللازمة في مختلف القطاعات الاقتصادية مثل النقل، البنية التحتية والتطوير العقاري والتي تنعكس نتائجها الإيجابية علي الاقتصاد الوطني.

كما صرح شريف رياض الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري بأن تلك المكانة تعكس احترافية البنك وقدرته على ترتيب وادارة القروض المشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكدا على أهمية التعاون الفعال والمثمر مع كافة البنوك المصرية والذي يعكس أيضا التفاهم والتناغم وقوة العلاقة بين البنوك العاملة في مصر وقدرة القطاع المصرفي على توفير السيولة النقدية لمختلف القطاعات الاقتصادية.

وأضاف أحمد السرسي رئيس قطاع القروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري أن فريق العمل المختص بالبنك استطاع بحرفية ابرام 27 صفقة في عدة قطاعات اقتصادية وذلك من خلال حلول تمويلية مختلفة تتناسب مع الطبيعة الخاصة لكل قطاع وتلبي احتياجات العملاء استنادا الى الدراسات التي يقوم بها المتخصصون لتلك الاحتياجات.