مال وأعمال

تحويلات المصريين في الخارج ترتفع إلى 25.8 مليار دولار بنهاية أبريل

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دوت الخليج – كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج إلى 25.8 مليار دولار بنهاية شهر أبريل، مرتفعة بحوالي 2.5 مليار دولار، مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي 2019-2020، حيث بلغت 23.4 مليار دولار.

وقال المركزي المصري، في بيان قبل قليل، إن تحويلات المصريين في الخارج سجلت نموا بنسبة 10.5% في الفترة من يوليو إلى أبريل بالسنة المالية 2020-2021.

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وأضاف المركزي، أن البيانات أظهرت ارتفاع تحويلات العاملين في الخارج خلال شهر أبريل 2021 بمعدل سنوي بلغ 34.0% لتسجل نحو 2.5 مليار دولار مقابل حوالي 1.8مليار دولار خلال شهر أبريل 2020.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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