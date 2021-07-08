رئيس الوزراء الياباني يعلن حالة الطوارئ بسبب كورونا في طوكيو قبل افتتاح الأولمبياد بنحو أسبوعين

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سي إن بي سي _ أقر رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا إعلان حالة الطوارئ في العاصمة طوكيو الخميس 8 يوليو استعدادًا للأولمبياد المقرر أن تبدأ خلال أسبوعين.
وستستمر حالة الطوارئ المعلنة حتى نهاية الألعاب الأولمبية إثر مخاوف من أن يؤدي التنظيم إلى زيادة إصابات كورونا في العاصمة اليابانية.
ومن المقرر أن تدخل حالة الطوارئ حيز النفاذ الاثنين المقبل لتستمر حتى 22 أغسطس لتكون المرة الرابعة التي تشهد فيها طوكيو إعلانًا لحالة الطوارئ بسبب فيروس كوفيد-19.
كما سيحظر منظمو الأولمبياد حضور الجماهير للألعاب التي تستمر في الفترة من 23 يوليو إلى الثامن من أغسطس.
وذكر وزير الصحة الياباني نوريهيسا تامورا أن الحكومة ستمنع تقديم المشروبات الكحولية في المطاعم والحانات خلال فترة الطوارئ، كما من المقرر أن يُطلب من المقيمين في العاصمة البقاء في المنزل ومشاهدة الألعاب بمنازلهم.
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