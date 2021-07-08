سيدات الأعمال تبحث مع وفد استثماري كيني تعزيز التعاون وإقامة مشروعات مشتركة

إسلام فضل _ بحثت جمعية سيدات أعمال مصر BWE21 برئاسة الدكتورة يمنى الشريدي مع وفد من رجال وسيدات أعمال من الغرفة الوطنية الكينية للتجارة والصناعة KNCCI بدولة كينيا، سبل التعاون وتعزيز فرص الاستثمار في كل من مصر وكينيا وتحقيق استفادة متبادلة من خبرات سيدات الأعمال المصريات والكينيات بكافة القطاعات وخاصتًا في القطاع الزراعي.

وأضاف البيان الصادر اليوم الخميس، أنه تم خلال اللقاء مناقشة عدة موضوعات أبرزها دور المرأة في الشراكة الاستثمارية والتجارية بين مصر وكينيا والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز قدراتهن التنافسية، بالإضافة لسبل تعزيز الصادرات المصرية لكينيا وكيفية دراسة المناخ الاستثماري لكينيا في مصر من خلال مشاريع عدة، وتصدير بعض الحاصلات الزراعية المتوفرة بالسوق المصري بشكل أكثر وفرة وتنوع مثل منتجات الموالح والعنب والمانجو.

وأشاد الوفد الكيني برئاسة أمينة تشالا عبدي بالتطور الهائل الذي تشهده مصر في مجالات البناء والتأسيس وتصميم البنية التحتية وهو ما يرغبون في تطبيقه في كينيا من خلال التعاون مع الهيئات المعنية المصرية، هذا بالإضافة للتطرق لقطاع السياحة فقد أكد الوفد الكيني على ضرورة درج كينيا كوجهة سياحية للمصريين للتعرف على الثقافة الكينية وتم اقتراح تعاون سياحي تقوم به شركات سياحية لتنظيم رحلات تشمل مصرودولة كينيا في برنامج واحد يشمل البلدين.

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة يمنى الشريدي، على أهمية التنسيق المشترك مع وفود سيدات الأعمال المناهضات للتمكين الاقتصادي للمرأة والذي يعمل على تعزيز الحوار والحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة مع المسؤولين الحكوميين وكبار سيدات ورجال الأعمال في كلا البلدين، وذلك لإبقاء جميع الاطراف على دراية جيدة بالإصلاحات الاقتصادية في مصر، والتدابير الداعمة لقطاع الأعمال، والفرص التجارية والصناعية المتاحة.

وأشارت الشريدي إلى أن جمعية سيدات أعمال مصر BWE21 تعمل على إنشاء علاقات وروابط مع سيدات الأعمال في قطاعات مختلفة من دول عديدة حول العالم لتوسيع أفق سيدات ورائدات الأعمال المصريات، وبالفعل نظمت الجمعية في وقت سابق وفوداً تجارية من سيدات الأعمال المصريات لإفريقيا لدراسة الفرص المتاحة للسوق المصري. وأقربهم كانت رحلة لكينيا العام الماضي، وكان الوفد مكوناً من 27 سيدة أعمال لمعرفه العادات اليومية والثقافة الكينية للبحث عن الفرص المناسبة للأعمال وكيفية تسويق المنتجات المصرية والاطلاع على عادات سيدات ورائدات الأعمال هناك.