شركتا غزل المحلة وكوزموس للتصميمات توقعان عقد تقديم استشارات تطوير النادي

شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ، توقيع عقد تقديم خدمات استشارية هندسية بين شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وشركة كوزموس للتصميمات والاستشارات الهندسية، لإعداد التصميمات والإشراف على تنفيذ مشروع تطوير نادي غزل المحلة.

وأكد الوزير أن تطوير نادي غزل المحلة يتضمن إنشاء 3 كيانات، الأول: نادي رياضي اجتماعي للعاملين، والثاني: نادي اجتماعي رياضي خاص جديد، والثالث شركة لكرة القدم والتي تم تأسيسها في يناير 2021.

وفي هذا الصدد، أوضح توفيق أن تطوير النادي يأتي في إطار جهود تطوير الأندية المملوكة للشركات التابعة للوزارة، وتلبية لرغبات واحتياجات أهالي محافظة الغربية في مزاولة الأنشطة الرياضية، وذلك عن طريق إعادة تصميم نادي شركة غزل المحلة.

وأضاف أن رؤية التطوير تتمثل في تطوير نادي العاملين بشركة غزل المحلة بمساحة 31.3 ألف متر على أن يضم عدد من الملاعب الرياضية والأنشطة الاجتماعية لتحسين الخدمات المقدمة للعاملين بالشركة وأسرهم بنفس قيمة الاشتراكات الحالية.

وتابع أنه سيتم أيضا إنشاء نادي اجتماعي رياضي خاص لأعضاء جدد في حدود 10 آلاف عضوية بمساحة 84 الف متر على أن يضم عدد من الملاعب الرياضية ومجمع لحمامات السباحة وأنشطة اجتماعية أخرى.

كانت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج طرحت مناقصة لاختيار أحد المكاتب الاستشارية من ذوي الخبرة والكفاءة لتقديم الخدمات الاستشارية من إعداد الدراسات والتصميمات والإشراف على تنفيذ مشروع تطوير نادي غزل المحلة، حيث تم اختيار العرض المقدم من شركة كوزموس كأنسب العروض المقدمة فنيا وماليا.

وقع العقد كلا من المهندس أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذى لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى ، والدكتور هشام صبحي رئيس مجلس إدارة شركة كوزموس للتصميمات والاستشارات الهندسية.

حضر التوقيع الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ، والدكتور عصام صادق العضو المتفرغ للشؤون المالية والإدارية بالشركة القابضة، وعدد من مسؤولي الوزارة والشركتين.