القمزى الإماراتية تعتزم ضخ 14 مليار جنيه استثمارات في السوق المصرية خلال 4 سنوات

أعلنت شركة القمزي للتطوير العقاري التابعة لمجموعة القمزي الإماراتية، عن خطتها الاستراتيجية بالتوسع في السوق المصرية والتي تتضمن ضخ استثمارات بقيمة 14 مليار جنيه خلال 4 سنوات.

وخلال المؤتمر الذي عقد قبل قليل، قال عبد الله القمزي، رئيس مجلس الإدارة، إن الشركة بدأت بالفعل فى تطبيق استراتيجيتها التوسعية فى السوق المصرية حيث ستقوم بإطلاق مشروعين فى القاهرة الجديدة والساحل الشمالى قريباً كما تستهدف الحصول على قطعة ارض بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك خلال السنوات الأربعة القادمة.

وأضاف أن مجموعة القمزي تخصصت في قطاع المقاولات ونفذت العديد من المشروعات الكبري بكافة أنحاء الإمارات، واتخذت خطوة التوسع بالخارج فى 2010 واختارت وقتها السوق المصرية.

وتابع أن الشركة قامت حينها بتنفيذ العديد من المشروعات المميزة التي تجمع بين النشاط السكني والخدمي بأرقى أحياء القاهرة الكبرى في الدقى والمهندسين ومصر الجديدة.

وأوضح ياسر زيدان، الرئيس التنفيذي لشركة القمزى، أن الشركة تستهدف الاستثمار والتوسع فى شرق القاهرة فى السنوات الأربعة المقبلة على أن تتجه نحو غرب القاهرة فى مرحلة لاحقة حيث لدى الشركة خطة متكاملة بالتوسع بكافة مناطق مصر.

وأضاف أن الشركة بدأت بالفعل فى انشاءات مشروع القاهرة الجديدة وهو عبارة عن كومباوند سكنى ” فيلات ” يضم خدمات متكاملة، لافتا إلى أن المشروع الثانى فى الساحل الشمالي بالضبعة ويقع على مساحة 204 فدان.