البنك المركزي المصري: التضخم الأساسي يرتفع إلى 3.8% في يونيو

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قال البنك المركزي المصري المصري اليوم الخميس، إن التضخم الأساسي زاد إلى 3.8% على أساس سنوي في يونيو من 3.4% في مايو.
لا يشمل معدل التضخم الأساسي الأسعار شديدة التقلب مثل أسعار المواد الغذائية.
وفي وقت سابق من يوم الخميس، أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 4.9% في يونيو على أساس سنوي من 4.8% في مايو.
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