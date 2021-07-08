البورصة تتراجع 0.9% ختام التعاملات و26 شركة تفلت من الهبوط

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على تراجع جماعي.

وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.9%، وأغلق عند مستوى 10184 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 0.3%، وأغلق عند مستوى 54.18 جنيه.

وتراجع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.93% و 0.96% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات 1.234.277 مليار جنيه على 191 شركة من خلال 44.894 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 26 شركة مقابل تراجع 133 بينما لم تتغير أسعار 32.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 90.596 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 98.208 مليون جنيه، مقابل 7.612 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 92.444 مليون جنيه، منها 71.885 مليون جنيه للأفراد، و20.558 مليون جنيه للمؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 1.847 مليون جنيه، منها 935.062 ألف جنيه للمؤسسات، و912.668 ألف جنيه للأفراد.

وسيطر المصريون على نسبة 85.09% من إجمالي تعاملات البورصة، فيما استحوذ الأجانب على 8.76% والعرب على 6.15% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على22.1% من تعاملات اليوم مقابل 77.89% من نصيب الأفراد.

الأسهم الأكبر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % رواد السياحة 40.15 43.59 8.57 روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك 6.5 6.93 6.62 سماد مصر – ايجيفرت 12.33 13.07 6 شارم دريمز للاستثمار السياحي 13.89 14.01 5.98 المنصورة للدواجن 29.03 30.22 4.1

الأسهم الأكثر انخفاضا