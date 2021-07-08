مال وأعمال

روسيا ترفع الحظر عن تسيير الرحلات السياحية إلى مصر

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روسيا اليوم _ رفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسميا اليوم الخميس، الحظر المفروض منذ عام 2015 على تسيير الرحلات الجوية إلى منتجعات مصر.

ونقلت وكالة إنترفاكس عن وزارة الخارجية الروسية الشهر الماضي أنها ستعلن قريبا استئناف رحلات الطيران العارض لمصر.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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