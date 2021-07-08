انتهاء فترة سريان عرض الشراء الإجباري المقدم من زيتا للاستثمار على الإسكندرية الوطنية بدون أوامر

رنا ممدوح _ أعلنت إدارة البورصة المصرية إنه نهاية فترة سريان عرض الشراء الإجباري المقدم من زيتا للاستثمار للاستحواذ على 90% من الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية انتهي اليوم.

وأوضحت البورصة، أنه لم يتم تسجيل أي أوامر استجابة للعرض بنهاية اليوم.

وفي 23 يونيو الماضي، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديل سعر عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة زيتا للاستثمار لشراء حتى 90% من أسهم الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية ليصبح 6 جنيهات بدلا من 5.48 جنيه للسهم الواحد وبحد أدني نسبة 51% أسهم الأخيرة.

وكانت الشركة قد تلقت ، 5 عروض استحواذ لشراء حوالي 100% من إجمالي رأسمال الشركة كحد أقصى.