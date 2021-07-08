مال وأعمال

انتهاء فترة سريان عرض الشراء الإجباري المقدم من زيتا للاستثمار على الإسكندرية الوطنية بدون أوامر

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رنا ممدوح _ أعلنت إدارة البورصة المصرية إنه نهاية فترة سريان عرض الشراء الإجباري المقدم من زيتا للاستثمار للاستحواذ على 90% من الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية انتهي اليوم.

وأوضحت البورصة، أنه لم يتم تسجيل أي أوامر استجابة للعرض بنهاية اليوم.

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وفي 23 يونيو الماضي، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديل سعر عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة زيتا للاستثمار لشراء حتى 90% من أسهم الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية ليصبح 6 جنيهات بدلا من 5.48 جنيه للسهم الواحد وبحد أدني نسبة 51% أسهم الأخيرة.

وكانت الشركة قد تلقت ، 5 عروض استحواذ لشراء حوالي 100% من إجمالي رأسمال الشركة كحد أقصى.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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