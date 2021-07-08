جائحة كورونا تجبر اليابان على إقامة أولمبياد طوكيو 2020 بدون جمهور

وكالات _ أعلنت اليابان إقامة مباريات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بدون جمهور عقب إعلان حالة الطوارئ الصحية من 12 يوليو الجاري وحتى 22 أغسطس المقبل بالعاصمة طوكيو بسبب ارتفاع الإصابات بمتحور “دلتا” من فيروس كورونا المستجد. وذكر تليفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن.إتش.كيه.) اليوم الخميس، أن القرار جاء عقب اجتماع ممثلي اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية وحكومة طوكيو والحكومة اليابانية واللجنتين الأولمبية والبارالمبية الدوليتين. يذكر أن أولمبياد طوكيو 2020 ستبدأ فعالياتها في 23 يوليو الجاري.

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