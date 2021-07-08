تراجع في شهية المخاطرة يسود الأسواق العالمية وسط حالة من عدم اليقين

وكالات _ شهدت الأسواق العالمية خلال تداولات اليوم الخميس، تراجع ملحوظ في أداء شهية المخاطرة في الأسواق، وسط عدد من البيانات والأحداث الهامة التي سيطرت على حركة السوق.

ونلاحظ تصدر كل من الدولار النيوزلندي والدولار الاسترالي العملات الخاسرة هذا اليوم – اللذان يعدان من عملات المخاطرة-. بالمقارنة مع ارتفاع عملات الملاذ الآمن وصعود الفرنك السويسري والين الياباني.

بيانات اقتصادية ضعيفة

أظهرت البيانات الصادرة اليوم الخميس عن مكتب إحصاء العمالة في الولايات المتحدة ضعف بيانات مؤشر طلبات إعانات البطالة على الرغم من تسجيل قراءة أقل من 400 ألف طلب للأسبوع الثاني على التوالي، ولكن جاءت قراءة المؤشر أعلى من المتوقع وأسوأ من القراءة الأخيرة.

على جانب أخر، نشر مجلس إدارة البنك المركزي المصري الأوروبي ECB اليوم إستراتيجيته الجديدة للسياسة النقدية، والتي حددها في بيان إستراتيجية السياسة النقدية.

ويرى مجلس إدارة المركزي الأوروبي أنه من الأفضل الحفاظ على استقرار الأسعار من خلال استهداف معدل تضخم بنسبة 2% على المدى المتوسط.

إقامة أولمبياد طوكيو 2020 بدون جمهور

و أعلنت اليابان اليوم إقامة مباريات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بدون جمهور عقب إعلان حالة الطوارئ الصحية من 12 يوليو الجاري وحتى 22 أغسطس المقبل بالعاصمة طوكيو بسبب ارتفاع الإصابات بمتحور “دلتا” من فيروس كورونا المستجد.

تراجع أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس منذ بداية الفترة الأسيوية.

وتتداول حاليا على هبوط ملحوظ عقب خفض إدارة معلومات الطاقة لتوقعات الطلب العالمي على النفط، متجاهلة إيجابية البيانات الأولية لمخزونات النفط الأمريكية التي صدرت أمس الأربعاء عن معهد البترول الأمريكي.

فيما ينتظر سوق النفط المزيد من الإشارات حول تقدم أوبك+ في محادثات سياسة الإنتاج.

ارتفاع أسعار الذهب

عادت أسعار الذهب للارتفاع بقوة خلال الساعات الأخيرة، ونجحت في تجاوز مستويات 1,810 دولار للأوقية ووصلت إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف يونيو الماضي.

وذلك على الرغم من ضعف أداء الذهب خلال تداولات الفترة الأسيوية اليوم الخميس بعد صدور نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي مساء أمس.

العملات الرقمية وبيتكوين

استمرت خسائر العملة الرقمية الأشهر على الإطلاق والأعلى قيمة سوقية، البيتكوين، خلال تداولات اليوم الخميس بعد أن زادت تصريحات نائب محافظ بنك الصين الشعبي من الضغوط على العملة لتسجل تراجع لليوم الثاني على التوالي.

الدولار الأمريكي

شهد مؤشر الدولار الأمريكي تراجعا خلال تداولات اليوم الخميس متخليا عن الارتفاعات التي حققها على مدار اليومين الماضيين، ليخسر خلال اليوم المكاسب التي سجلها في أعقاب صدور نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي بالأمس مع اتجاه أنظار الأسواق خلال إلى تطورات متحور دلتا الجديد وتأثيره على التعافي الاقتصادي العالمي.