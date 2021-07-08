مخزونات النفط الأمريكية تتراجع 6.9 مليون برميل الأسبوع الماضي

وكالات _ قالت إدارة معلومات الطاقة اليوم الخميس، إن مخزونات النفط الأمريكية هبطت 6.9 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى منذ فبراير 2020. كما أكدت بأن مخزونات البنزين هبطت 6.1 مليون برميل مقابل توقعات لانخفاض قدره 2.2 مليون برميل. وقالت إدارة المعلومات إن إنتاج النفط ارتفع الأسبوع الماضي إلى 11.3 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2020.

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