بالشراكة مع جوميا.. البنك الأهلي المصري يعزز مبدأ الشمول المالي

إسلام فضل _ أعلنت جوميا منصة التجارة الإلكترونية، استمرار التعاون مع البنك الأهلي المصري لتقديم خدمات التقسيط على مدار 12 شهر بدون فوائد علي جميع طلبات جوميا لعملاء البنك وحاملي البطاقات الإئتمانية للبنك.

وقال هشام صفوت، الرئيس التنفيذي لجوميا في مصر، إن تتطابق روىء الشركة والبنك في تدعيم التوجه العام للدولة المصرية نحو الشمول المالي وتقليل الاعتماد على الكاش.

وأضاف صفوت في بيان صادر اليوم الخميس، أن جوميا مصر تستهدف التركيز في مجال المدفوعات الرقمية والخدمات الإلكترونية خاصة بعد افتتاح المركز التكنولوجي بمصر Tech Center الذي حلول التكنولوجيا المالية قريبًا.

كما أعرب عن سعادته بالتعاون مع البنك الأهلي والذي أعطي للعملاء فرصة التسوق والدفع لاحقاً بدون الحاجة إلى تداول النقود.

ومن جانبه أكد محمد الصواف، رئيس قطاع التجارة الإلكترونية بالبنك الأهلي المصري، “نفخر بشراكتنا مع منصة جوميا التي مكنت عملاء البنك من الاستفادة من العروض الحصرية والتخفيضات التي تمنحها جوميا لعملائها من خلال خدمات تقسيط المشتريات على 12 شهر بدون فوائد.

وأشار إلي أن شراكتنا استراتيجية مع جوميا وهو ما انعكس إيجابا على حجم التعاملات بين الشركة والبنك الأهلي المصري.