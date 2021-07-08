مال وأعمال

تسلا تطلق سيارة كهربائية أرخص من موديل واي في الصين

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– دشنت شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية يوم الخميس نسخة أرخص من سيارتها (موديل واي) في الصين حيث تواجه تدقيقا متزايدا من الهيئات التنظيمية والجمهور ومنافسة متنامية من منافسين محليين.

وقال الاتحاد الصيني لسيارات الركاب يوم الخميس إن مبيعات تسلا من السيارات المصنعة في الصين تراجعت في يونيو عن الشهر السابق.

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فقد باعت الشركة، التي تصنع سيارات السيدان (موديل 3) المركبات الرياضية (موديل واي) في شنغهاي، 33155 سيارة مصنعة في الصين، بما يشمل تلك المخصصة للتصدير، مقارنة مع 33463 في مايو أيار.

ويبلغ سعر مركبات (موديل واي) التي تم تدشينها يوم الخميس 276 ألف يوان (42588 دولار).

ويتيح خفض السعر الاستفادة من الدعم الذي تحصل عليه السيارات الكهربائية الجديدة التي يقل سعرها عن 300 ألف يوان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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