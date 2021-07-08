مندوبة بريطانيا في مجلس الأمن: التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة يتطلب تنازلات

وكالات _ قالت مندوبة بريطانيا في مجلس الأمن، إن التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة يتطلب تنازلات من الجميع.

ومع بدء جلسة مجلس الأمن حول ملف سد النهضة ووزعت تونس مقترح المشروع على مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوًا قبيل اجتماع الليلة، على الرغم من أنه لم يتضح بعد متى يمكن طرحه للتصويت.

وينص مشروع القرار على أن مجلس الأمن يطلب من كل من «مصر وإثيوبيا والسودان» استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب كل من رئيس الاتحاد الإفريقي والأمين العام للأمم المتحدة، لكى يتوصلوا في غضون 6 أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السد وإدارته، كما يضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من سد النهضة.