سامح شكري لمجلس الأمن: مصر تواجه تهديدا وجوديا بسبب أزمة سد النهضة

روسيا اليوم _ أفاد وزير الخارجية سامح شكري، خلال جلسة بمجلس الأمن اليوم الخميس، بأن مصر تواجه تهديدا وجوديا بسبب أزمة سد النهضة.

وأوضح شكري أن “سد النهضة يهدد مصر والمصريين وكلما كبرت خزاناته كلما مثل تهديدا أكبر على حياتنا”، لافتا إلى أن بلاده “حذرت من السيطرة على نهر النيل ودعت إلى مراعاة مصالح الدول المعنية”.

وأضاف أن “الخطوات الإثيوبية أحادية الجانب ولا تراعي مصلحة دول المصب”، مؤكدا أن مصر “ما تزال تمارس ضبط النفس تجاه سلوك إثيوبيا”.

وأشار إلى أن “القرار الإثيوبي الأحادي بملء السد يعبر عن لا مبالاة عن الأضرار التي نتعرض لها في مصر والسودان”، منددا بالموقف الإثيوبي الذي “يعكس سوء النية وفرض الأمر الواقع”.

وشدد شكري على أن “أي اتفاق بشأن السد يجب أن يضمن حقوق الدول الثلاث”.