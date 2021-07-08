الأسهم الأمريكية تنهي التعاملات على تراجع وسط موجة مبيعات واسعة

– أغلقت الأسهم الأمريكية على تراجع يوم الخميس متراجعة عن مستويات قياسية مرتفعة وسط موجة مبيعات واسعة أثارتها شكوك تحيط بوتيرة التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة.

ومع إقبال المستثمرين على سوق السندات لالتماس الأمان، أغلقت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية على انخفاض حاد.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 256.34 نقطة، أو 0.47 بالمئة، إلى 34425.45 نقطة.

في حين تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 37.31 نقطة، أو 0.86 بالمئة، ليغلق عند 4320.82 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 101.36 نقطة، أو 0.69 بالمئة، إلى 14563.71 نقطة.

ومع خشيتهم من تصدعات في تعافي الاقتصاد الأمريكي، عمد المتعاملون إلى تغطية مراكز مدينة في سوق السندات.

وهبط عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات لثامن جلسة على التوالي.