أسعار النفط ترتفع بعد هبوط حاد في مخزونات الخام الأمريكية

– صعدت أسعار النفط اليوم الخميس، متعافية من خسائرها الأولية بعد أن أظهرت بيانات حكومية هبوطا أكبر بكثير من المتوقع في مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة.

لكن أسعار برنت ما زالت منخفضة حوالي ثلاثة دولارات عن مستوى الإغلاق يوم الاثنين، بينما يبقى المتعاملون قلقين من احتمال تضخم إمدادات الخام العالمية في أعقاب انهيار مفاوضات أوبك+ في ذلك اليوم.

وأنهت عقود خام القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 69 سنتا، أو 0.9 بالمئة، لتسجل عند التسوية 74.12 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 74 سنتا، أو واحدا بالمئة، لتبلغ عند التسوية 72.94 دولار للبرميل.

وفي وقت سابق في الجلسة، هبط الخامان القياسيان كلاهما إلى أدنى مستوى لهما في حوالي ثلاثة أسابيع.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الخميس، أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت 6.9 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 445.5 مليون برميل بينما كان محللون قد توقعوا انخفاضا قدره أربعة ملايين برميل.

وانخفضت مخزونات البنزين 6.1 مليون برميل على مدار الأسبوع إلى 235.5 مليون في حين كان من المتوقع ان تنزل 2.2 مليون برميل.

وما زالت مخاوف الجائحة تؤثر على أسعار النفط. وأجبرت طفرة في الإصابات بفيروس كورونا اليابان منظمي دورة طوكيو للألعاب الأولمبية على إقامة الحدث بدون جمهور بعد إعلان اليابان حالة طوارئ في العاصمة تستمر طوال فترة الأولمبياد. وأعلنت كوريا الجنوبية عن أعلى حصيلة يومية للإصابات بكوفيد-19 .