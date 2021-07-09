فايزر تطور جرعة معززة من لقاح كورونا لاستهداف متحور دلتا

أعلنت شركتا فايزر وبيونتك اليوم الخميس، عن تطوير جرعة معززة من لقاح كورونا تهدف إلى استهداف متحور دلتا. ويمكن أن تبدأ الدراسات السريرية في وقت مبكر من أغسطس، رهنا بالموافقات التنظيمية. وقال مسؤولون تنفيذيون من Pfizer و BioNtech مرارًا وتكرارًا إن الأشخاص سيحتاجون على الأرجح إلى جرعة معززة، أو جرعة ثالثة، في غضون 12 شهرًا من تلقي التطعيم بالكامل.

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