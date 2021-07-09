نمو الاقتصاد البريطاني يتباطأ في مايو ويسجل 0.8%

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سي ان بي سي _ تباطأ نمو الاقتصاد البريطاني في شهر مايو 2021 ليسجل 0.8% مقابل توقعات بتسجيله 1.5%.
ويسجل مايو رابع شهر على التوالي من النمو في الناتج المحلي الإجمالي البريطاني، لكنه يترك الاقتصاد بعيدا عن مستويات ما قبل جائحة كورونا بنحو 3.1%.
هذا وسجل النمو تباطئا عن معدله في ابريل والذي تم تعديله بالخفض من 2.3% إلى 2%.
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