نمو الاقتصاد البريطاني يتباطأ في مايو ويسجل 0.8%

سي ان بي سي _ تباطأ نمو الاقتصاد البريطاني في شهر مايو 2021 ليسجل 0.8% مقابل توقعات بتسجيله 1.5%.

ويسجل مايو رابع شهر على التوالي من النمو في الناتج المحلي الإجمالي البريطاني، لكنه يترك الاقتصاد بعيدا عن مستويات ما قبل جائحة كورونا بنحو 3.1%.

هذا وسجل النمو تباطئا عن معدله في ابريل والذي تم تعديله بالخفض من 2.3% إلى 2%.