مبيعات السيارات في الصين تتراجع 12.4% خلال يونيو

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– أظهرت بيانات للقطاع اليوم الجمعة أن مبيعات السيارات في الصين، أكبر سوق في العالم للسيارات، انخفضت 12.4 بالمئة في يونيو مقارنة مع نفس الشهر قبل عام.
وكشفت بيانات من اتحاد مصنعي السيارات بالصين أن المبيعات إجمالا سجلت 2.02 مليون سيارة في يونيو.
وباعت البلاد 12.89 مليون سيارة في الفترة بين يناير ويونيو، بزيادة 25.6 بالمئة عن المستويات المسجلة قبل عام.
وحافظت مبيعات المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة، منها السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات والهجينة التي تعمل بالبنزين والكهرباء والمركبات التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين، على زخمها القوي، لتقفز 139.3 بالمئة مع بيع 256 ألف مركبة الشهر الماضي.
ويوسع مصنعو مركبات الطاقة الجديدة، مثل نيو وإكس بنغ وبي.واي.دي، قدرات التصنيع في الصين، متشجعين بترويح حكومي لسيارات أقل تلويثا للبيئة لخفض تلوث الهواء.
وباعت تسلا 33 ألفا و155 سيارة كهربائية في الصين في يونيو.
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