مال وأعمال

مؤشر أسعار المستهلكين في الصين يرتفع 1.1% خلال يونيو

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

شينخوا _ أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين اليوم الجمعة، أن مؤشر أسعار المستهلكين، أحد المقاييس الرئيسية للتضخم ، ارتفع بنسبة 1.1% على أساس سنوي في يونيو.

وكان هذا الرقم أقل من الزيادة السنوية البالغة 1.3 في المئة في مايو.

Wafa_LIE_728x90

وقالت دونغ لي جيوان، الإحصائية البارزة في الهيئة إن الاقتصاد الصيني قد تعافى بشكل مطرد في يونيو، مع وجود إمدادات كافية من السوق الاستهلاكية والاداء المستقر لأسعار المستهلكين.

ووفقًا للهيئة، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في الصين، والذي يقيس تكلفة البضائع عند بوابة المصنع، بنسبة 8.8% على أساس سنوي في يونيو.

 

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مؤشر أسعار المستهلكين في الصين يرتفع 1.1% خلال يونيو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

مريم الجابري

مريم الجابري

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا