بنكا الأهلي ومصر يوقعان عقود إنشاء 12 فرعا بمراكز الشباب بعائد استثماري مليار ومائة مليون جنيه

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مراسم توقيع عقود 12 فرع لبنكي الأهلي ومصر بمراكز الشباب بعائد استثماري مليار ومائة مليون جنيه بمتوسط سنوي 44 مليون جنيه، بحضور يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، حسام عبد الوهاب نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن المرحلة الحالية التي تشهدها البلاد هي مرحلة التكامل بين الجميع في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نحو تعميق عملية الشمول المالي.

وأشار إلى أن التطوير الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الجهات المختلفة من أجل تقديم أفضل الخدمات والمساعدة علي تطويرها من أجل أبناء الوطن، والتأكيد علي تحويل مراكز الشباب الي مراكز خدمة مجتمعية.

وأعرب “صبحي” عن سعادته بتوقيع البروتوكول بين الوزارة وبنك مصر والبنك الأهلي، الأمر الذي يعود بالنفع على مراكز الشباب وعلي الوزارة، حيث يساعد في النهوض بالموارد الذاتية لمراكز الشباب المختلفة بالإضافة إلى تطوير الخدمات به، وأيضاً المساعدة في رفع العبء عن كاهل الدولة ومساعدة الوزارة في تقديم الدعم لباقي مراكز الشباب والأندية.

وأشار صبحي إلى أن الوزارة تستهدف مستقبلا التوسع في إنشاء أفرع للبنوك بمراكز الشباب لتصل إلى 200 فرع، في إطار السعي لتحقيق اكبر استفادة من المؤسسات المالية الوطنية بما يعود بالنفع علي الشباب المصري.

ومن جانبه، أثنى حسام عبد الوهاب نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر علي التعاون الكبير الذي يتم في الفترة الحالية بين وزارة الشباب والرياضة وعلي رأسها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والبنك، مضيفاً أن تواجد بنك مصر داخل مراكز الشباب من أجل دعم المواطن وتقديم الخدمات المختلفة له والوصول للمواطن المصري في كافة أنحاء الجمهورية.

ومن جهته، أكد يحيي ابو الفتوح نائب رئيس مجاس إدارة البنك الأهلي، أن توقيع البروتوكول مع وزارة الشباب والرياضة انطلاقًا من دور البنك الريادي في تقديم الخدمات الإلكترونية الحديثة ودعمًا لتوجهات الدولة المصرية وتماشياً مع خطة البنك المركزي المصري في تطبيق الشمول المالي، والذي يوليه البنك اهتماماً كبيراً ويعمل على نشره وتحقيقه من خلال عدة محاور لتعزيز جهود الشمول المالي.

قام بالتوقيع عن مراكز الشباب رئيس مجلس إدارة كل مركز شباب وعن البنك الأهلي أشرف رشدي رئيس المشروعات والإنشاءات بالبنك، وعن بنك مصر سحر الفولي مدير عام الشئون القانونية ببنك مصر .

يذكر أن بنك مصر وقع عقود إنشاء فروع له مع 8 مراكز شباب وهي”شباب الإبراهيمية بالشرقية، بني عدي بأسيوط، الفتح بأسيوط، المطرية بالدقهلية، النجيلة بمحافظة مطروح، ايتاي البارود بالبحيرة، التجمع الأول بالقاهرة، جرجا بسوهاج”.

بينما وقع البنك الأهلي المصري عقود انشاء فروع له مع 4 مراكز شباب وهي” الزهور ببورسعيد، بلبيس بالشرقية، مشتول السوق بالشرقية، الشيخ زايد بالإسماعيلية”.

حضر مراسم توقيع البروتوكول، الدكتور أشرف البجرمي رئيس الادارة المركزية للمنشآت بوزارة الشباب والرياضة، والدكتورة إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، ومحمد عبد المنعم مدير عام المنشآت بمراكز الشباب، بالإضافة إلى مديري مديريات المحافظات المقرر إنشاء فروع بنكي مصر والأهلي داخل مراكز الشباب بها.