وفاة جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل أنور السادات

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نعت رئاسة جمهورية مصر العربية، اليوم الجمعة، ببالغ الحزن والأسى جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بعد صراع قصير مع المرض.
وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، قرارا بمنح جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.
وعلق محمد أنور السادات، أحد أفراد عائلة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، على وفاة أرملة الرئيس الراحل قائلا، إنها “أصيبت بمرض منذ أكثر من سنة ونصف، وكانت تعالج بالخارج لفترة، وعادت إلى مصر، وكانت تتلقى العلاج في أحد المراكز الطبية، وعلى مدى الأسبوعين الماضيين لم تكن على ما يرام، وكانت الحالة حرجة، والزيارات لها تكاد تكون ممنوعة”، مؤكدا عدم إصابتها بفيروس كورونا.
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