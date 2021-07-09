صناديق السندات تستقطب تدفقات بقيمة 18.4 مليار دولار في أسبوع

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– كشفت أحدث إحصاءات لتدفقات الصناديق من بنك أوف أمريكا اليوم الجمعة، أن المستثمرين واصلوا ضخ المزيد من النقد في صناديق أدوات الدخل الثابت، في ظل موجة صعود لأسعار السندات دفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات دون 1.3%.
وقال بنك الاستثمار الأمريكي استنادا إلى بيانات إي.بي.إف.آر، إن صناديق السندات استقطبت تدفقات بقيمة 18.4 مليار دولار في الأسبوع المُنتهي يوم الأربعاء، وهي أعلى تدفقات منذ فبراير.
وبلغت التدفقات على أدوات النقد 10.5 مليار دولار، فيما تدفق 6.8 مليار دولار على الأسهم بينما خرج من الذهب 0.1 مليار دولار.
جُمعت البيانات قبل يوم من موجة صعود كبيرة للسندات يوم الخميس شهدت ملامسة السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات مستوى متدنيا عند 1.25 بالمئة والذي لم تسجله منذ فبراير حين استشعر المستثمرون وجود تصدعات في التعافي العالمي.
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