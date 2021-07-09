بنك إنجلترا المركزي: التكنولوجيا الرقمية تجعل الاقتصاد أكثر كفاءة

بلومبرج _ ذكر محافظ بنك إنجلترا المركزي، أندرو بايلي أن المملكة المتحدة تستفيد من انتشار سريع للتكنولوجيا الرقمية خلال جائحة فيروس كورونا، مما يجعل الاقتصاد أكثر كفاءة.

وأضاف بايلي إن الإتجاه واضح بشكل خاص في صناعة البيع بالتجزئة، حيث تسوق المستهلكون على الإنترنت، بدلا من المتاجر، خلال الإغلاق، وستستمر بعض من تلك التغييرات ، بعد مدة طويلة من زوال الجائحة.

وتابع بايلي في حلقة نقاش، استضافتها منظمة “التعاون الاقتصادي والتنمية” اليوم “نرى بالفعل دليلا للتحول للتكنولوجيا الرقمية التي توفر استخدام العمالة، والذي في حد ذاته، يزيد نمو الإنتاجية المقاس”.

وأضاف “ربما أفضل مثال لذلك هو البيع بالتجزئة: لقد شهدنا زيادة بنسبة 10 في المائة في حصة البيع بالتجزئة على الإنترنت العام الماضي”.