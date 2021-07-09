مال وأعمال

أسهم البنوك والطاقة تقود وول ستريت للصعود بداية التعاملات

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– فتحت مؤشرات وول ستريت الرئيسية على ارتفاع اليوم الجمعة، إذ انتعشت أسهم الطاقة والبنوك من موجة بيع كثيفة أطلقتها مخاوف بشأن النمو ووضعت المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو على مسار تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ منتصف يونيو.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 35.6 نقطة بما يعادل 0.10 بالمئة إلى 34457.51 نقطة.

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وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 8.6 نقطة أو 0.20 بالمئة إلى 4329.38 نقطة.

وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 218.6 نقطة أو 0.13 بالمئة إلى 14578.428 نقطة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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