أسهم البنوك والطاقة تقود وول ستريت للصعود بداية التعاملات

– فتحت مؤشرات وول ستريت الرئيسية على ارتفاع اليوم الجمعة، إذ انتعشت أسهم الطاقة والبنوك من موجة بيع كثيفة أطلقتها مخاوف بشأن النمو ووضعت المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو على مسار تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ منتصف يونيو. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 35.6 نقطة بما يعادل 0.10 بالمئة إلى 34457.51 نقطة. وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 8.6 نقطة أو 0.20 بالمئة إلى 4329.38 نقطة. وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 218.6 نقطة أو 0.13 بالمئة إلى 14578.428 نقطة.

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