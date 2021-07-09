شكري يلتقى مجددا بنظيرته السودانية واللجنة العربية المعنية بمتابعة تطورات ملف ⁧‫سد النهضة

التقى وزير الخارجية سامح شكري مجددا اليوم الجمعة بنيويورك مع نظيرته السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدى واللجنة العربية المعنية بمتابعة تطورات ملف ⁧‫سد النهضة‬⁩ والتنسيق مع مجلس الأمن الدولي حياله. وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية- فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر” إن اللقاء يأتي فى أعقاب جلسة مجلس الأمن الخاصة بسد النهضة والتى عقدت مساء امس الخميس بتوقيت القاهرة. وأضاف أن اللجنة العربية المعنية بمتابعة تطورات ملف ⁧‫سد النهضة‬⁩ والتنسيق مع مجلس الأمن الدولي حياله تضم الأردن ⁩⁧‫و المملكة العربية السعودية‬⁩ ⁧‫و العراق‬⁩ ⁧‫و المغرب‬⁩ ⁧‫و الجامعة العربية‬⁩.

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