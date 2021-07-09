إيطاليا تسجل 25 وفاة و1390 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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– قالت وزارة الصحة إن إيطاليا سجلت 25 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا يوم الجمعة مقابل 13 في اليوم السابق، بينما تراجع العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة إلى 1390 من 1394.
وسجلت إيطاليا 127756 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ ظهور المرض في فبراير من العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا والثامنة في العالم.
وبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس حتى الآن في إيطاليا 4.27 مليون حالة.
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