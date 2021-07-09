بايدن يعتزم توقيع أمر تنفيذي لتشجيع المنافسة في الاقتصاد الأمريكي

وكالات _ يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن توقيع أمرا تنفيذيا شاملا يستهدف تشجيع المنافسة في مختلف الصناعات وسوق العمل الأمريكية، داعيا السلطات التنفيذية إلى اتخاذ خطوات لتقليل أسعار الدواء في الولايات المتحدة وتشديد قواعد الاندماج في قطاعي التكنولوجيا والبنوك، ومنح العمال المزيد من القدرة على تغيير وظائفهم والتفاوض على أجور أعلى.

وأشارت بلومبرج اليوم إلى أن تحرك الرئيس الأمريكي سيشجع الحكومة الاتحادية على وضع قواعد جديدة لكل شيء من خدمات الإنترنت إلى رسوم حمل حقائب الركاب في المطارات، بحسب قائمة رسمية، مضيفة أن بايدن سيوقع في وقت لاحق من اليوم الأمر التنفيذي بعد إدلائه بتصريحات حول الاقتصاد الأمريكي.

ويسعى بايدن إلى معالجة ظاهرة الاندماجات التي شهدها الاقتصاد الأمريكي خلال العقدين الماضيين والتي أثارت المخاوف من أن الشركات الكبرى التي تشكلت بسبب هذه الاندماجات تعرقل المنافسة والابتكار.

وتزداد هذه المخاوف في قطاع التكنولوجيا الذي تسيطر عليه عدد قليل جدا من الشركات التي أصبحت من أكبر الشركات على مستوى العالم من حيث القيمة السوقية.

ويرى البيت الأبيض ان انخفاض مستوى المنافسة في الاقتصاد الأمريكي هو السبب وراء ارتفاع الأسعار بالنسبة للسلع الضرورية مثل الأدوية وانخفاض الأجور وتراجع معدل النمو ووتيرة الابتكار.