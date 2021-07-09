أسعار النفط ترتفع بأكثر من 2% مع انخفاض المخزونات الأمريكية

سي إن بي سي _ ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي اليوم الجمعة، وذلك في رد فعل من السوق حيال انخفاض المخزونات الأمريكية.

كما تدعمت السوق بمؤشرات على طلب آسيوي قوي من كل من الصين والهند.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.49 دولار بما يعادل اثنين بالمئة إلى 75.60 دولار للبرميل بحلول الساعة 1712 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.67 دولار أو 2.3 بالمئة إلى 74.60 دولار للبرميل.