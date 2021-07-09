مال وأعمال

المركزي الصيني يخفض معدل الاحتياطي الإلزامي للبنوك

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وكالات _ خفض البنك المركزي المصري الصيني معدل الاحتياطي الإلزامي للبنوك التجارية الكبرى بهدف زيادة حجم السيولة النقدية المتاحة للإقراض لدى البنوك ودعم النمو الاقتصادي.

وقال بنك الشعب الصيني (المركزي) اليوم إنه سيخفض معدل الاحتياطي الإلزامي بمقدار 0.5 نقطة مئوية على أن يدخل القرار حيز التطبيق اعتبارا من 15 يوليو الحالي.

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كانت أخر مرة خفض فيها البنك المركزي المصري معدل الاحتياطي الإلزامي للبنوك التجارية الكبرى في مارس 2020.

وذكر البنك المركزي المصري أن القرار الأخير سيتيح سيولة بقيمة تريليون يوان للبنوك.

وقال جوليان إيفانز بريتكارد المحلل الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس، إن البنك المركزي المصري الصيني يسعى إلى تشجيع البنوك التجارية على خفض أسعار الفائدة على الإقراض دون أن يغير هو سياسته النقدية الأوسع نطاقا، مثل الضوابط الكمية للائتمان.

يذكر أن البنوك الصينية قدمت قروضا خلال يونيو الماضي بقيمة 2.12 تريليون يوان وهو ما يزيد على التوقعات التي كانت 1.8 تريليون يوان وعن القروض في مايو الماضي وكانت 1.5 تريليون يوان.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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