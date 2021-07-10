مجموعة العشرين تحذر من مخاطر سلالات كورونا الجديدة على تعافي الاقتصاد

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وكالات – ذكرت مجموعة العشرين اليوم السبت أن آفاق الاقتصاد تحسنت منذ آخر لقاء لقادة المجموعة في أبريل الماضي لكنها حذرت من أن سلالات جديدة لفيروس كورونا قد تهدد التعافي.
وجاء في البيان الختامي لاجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للمجموعة الذي استضافته مدينة البندقية “نؤكد مجددا اعتزامنا استخدام كل الأدوات المتاحة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا”.
وكما كان متوقعا، أيدت المجموعة اتفاقا عالميا على ضرائب الشركات اتفقت عليه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هذا الشهر ويتضمن فرض ضريبة على الشركات بنسبة 15% على الأقل.
وذكرت المجموعة ولأول مرة أن نظام تسعير الكربون قد يكون جزءا من سياسة مختلطة لمواجهة التغير المناخي.
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