وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الجزائري تطورات سد النهضة

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أ ش أ – أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السبت اتصالًا هاتفيًا مع وزير الخارجية الجزائري الجديد، رمطان لعمامرة، حيث قدم له شكري التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه، كما بحثا المستجدات على الساحة الليبية، وتطورات قضية سد النهضة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد حافظ، بأن الوزيرين تبادلا وجهات النظر إزاء الأوضاع الإقليمية، وأكدا ضرورة تكاتف الجهود نحو تغليب الحلول السلمية للقضايا العربية على نحو يحفظ وحدة الدول العربية واستقلال أراضيها، وينأى بها عن أي تجاذبات لا تراعي مصالحها وحقوق شعوبها في الاستقرار والنماء.
وأعرب شكري عن تطلعه لاستمرار وتيرة التنسيق والتشاور بين البلدين، والدفع قدما بالعلاقات الثنائية في مختلف أطرها؛ بما يخدم مصالح البلدين ويلبي تطلعات شعبيهما الشقيقين.
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