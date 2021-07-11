السويدي إليكتريك تستحوذ على العالمية للكابلات مقابل 410 ملايين جنيه

رنا ممدوح _ وقعت شركة السويدي إليكتريك عقد شراء أسهم بنسبة 99.25% من أسهم شركة العالمية للكابلات وذلك بقيمة حوالي 410 ملايين جنيه. وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن تنفيذ هذا الشراء مشروط بإتمام بعض الشروط والأحكام الخاصة بهذا النوع من الصفقات.

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