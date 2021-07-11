الأهلي فاروس المستشار المالي للبائع في صفقة استحواذ السويدي إليكتريك على العالمية للكابلات

رنا ممدوح _ أعلنت شركة الأهلي فاروس، أنها قامت بدور المستشار المالي الحصري لشركة تكنولوجيا الكابلات للاستثمار القابضة في صفقة بيع 99.25% من أسهم شركة العالمية للكابلات إلى شركة السويدي إليكتريك مقابل 410 مليون جنيه.

وقام مكتب الكامل للاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للبائع و مكتب علي الدين وشاحي (ALC) بدور المستشار القانوني للمشتري

وقال غسان البلبل رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي لشركة الكابلات العالمية معلقا علي الصفقة “أود أن اشكر فريق عمل شركة الأهلي فاروس علي القيمة المضافة و المجهود المثمر الذي أدى إلى نجاح الصفقة”.

ومن جانبه قال أحمد حيدر الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي فاروس معلقا علي الصفقة ” أنه من دواعي سرورنا أن نعلن عن إتمام توقيع عقد صفقة بيع أسهم الشركة العالمية للكابلات لمجموعة السويدي اليكتريك”.

وأضاف حيدر “نحن سعداء برؤية المستثمرين المحليين ماضون في تحقيق خططهم الاستثمارية وهو مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويوكد علي الدور الفعال الذي تلعبه شركة الأهلي فاروس في توفير الفرص الاستثمارية المتميزة”

وقال محسن أبو النور المدير التنفيذي بشركة الأهلي فاروس “سعيد جدا لحضور توقيع عقد صفقة بيع الشركة العالمية للكابلات”.

وأوضح:” الشركة العالمية للكابلات شركة رائدة حققت نمو ثابت عبر السنوات الماضية بفضل مجموعة إدارتها القوية”.

وتابع:” هذه الصفقة توضح جاذبية سوق الكابلات المصري و توضح ثقة المستثمر المصري في المضي قدما في خطة الاستثمار بعد الفترة العصيبة التي مر بها السوق المصري نتيجة وباء كورونا”.