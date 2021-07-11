وزيرا الإسكان والمالية يناقشان الموضوعات المشتركة بين القابضة لمياه الشرب وشركاتها التابعة

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عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، اجتماعاً لمناقشة الموضوعات المشتركة بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة، ووزارة المالية.
وتناولت المناقشات مجالات مختلفة منها الضرائب والدعم النقدى، وإيجاد سبل لفض التشابكات المالية والمديونيات بين الجهات الحكومية، وسدادها عن طريق وزارة المالية، وذلك بحضور مسئولى الوزارتين.
وأشار الجزار، إلى أن الحكومة اتخذت سلسلة من الإجراءات، لفض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية، موضحاً أنه تم أيضاً خلال الاجتماع مناقشة المخصصات المالية اللازم توافرها لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، وذلك فى إطار بدء استلام أصول مرافق مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الوادى الجديد.
واتفق الوزيران على اجتماع المسئولين التنفيذيين من قبل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ووزارة المالية، لمناقشة الموضوعات تفصيليا، وتقديم تقرير عنها، وأنسب الإجراءات لتحقيق التفاهم بين جميع الجهات.
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