أسماك ترفع حصتها في مجموعة بورتو القابضة إلى 13.74%

رنا ممدوح _ رفعت شركة أسماك حصته في رأسمال مجموعة بورتو القابضة – بورتو جروب، من 12.04% إلى 13.74%.

وأفادت المجموعة في بيان للبورصة اليوم، أن أسماك قامت بشراء 20 مليون سهم من أسهم بورتو القابضة مقابل 14.087 مليون جنيه.

وبلغ متوسط سعر الشراء 0.702 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة اتش سي لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

وسجلت نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم 8.46% للمساهم عبد السلام مسعود عبد الكريم.

وتستحوذ شركة أسماك على الحصة الأكبر بهيكل ملكية مجموعة بورتو القابضة بنسبة 13.74%، يليها المساهم عبد السلام مسعود عبد الكريم بنسبة 8.456%، ثم مروة محمد الأمين رجب بنسبة 6.788%، و مجمود أحمد محمود لاشين بنسبة 6.708%، وهاشم حسين عطا بنسبة 5.413%.