تعليم لخدمات الإدارة تحقق 228.4 مليون جنيه أرباح مجمعة في 9 أشهر

رنا ممدوح _ حققت شركة تعليم لخدمات الإدارة صافي أرباح مجمعة بقيمة 228.390 مليون جنيه، خلال التسعة أشهر المنتهية في مايو الماضي، مقابل 193.047 مليون جنيه بالفترة المناظرة، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات التشغيل وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 584.556 مليون جنيه بالفترة من بداية سبتمبر وحتى نهاية مايو الماضي، مقابل 440.052 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وصعدت تكاليف التشغيل خلال نفس الفترة إلى 137.056 مليون جنيه، مقابل 122.756 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وارتفع الربح الناتج عن التشغيل خلال التسعة أشهر المنتهية في مايو الماضي إلى 279.590 مليون جنيه، مقابل 239.582 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وبلغ نصيب السهم في الأرباح الأساسي والمخفض 0.48 جنيه مقابل 8.83 جنيه بالفترة المقارنة.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، تراجعت صافي أرباح شركة تعليم لخدمات الإدارة خلال التسعة أشهر المنتهية في مايو الماضي إلى 10.664 مليون جنيه، مقابل 20.382 مليون جنيه بالفترة المناظرة.