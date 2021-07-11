مصرف أبو ظبي الإسلامي يوافق على تأسيس شركة للتصكيك برأسمال مصدر 10 ملايين جنيه

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة مصرف أبو ظبي الإسلامي في جلسته المنعقدة الخميس الماضي، على السير في إجراءات تأسيس شركة أبو ظبي الإسلامي للتصكيك برأسمال مرخص به بمبلغ 100 مليون جنيه وبرأسمال مصدر ومدفوع بمبلغ 10 ملايين جنيه. وأفاد المصرف في بيان للبورصة اليوم، أن نسبة مساهمته في شركة التصكيك 98%.

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