وزير قطاع الأعمال يستعرض مستجدات مشروعات تطوير شركتي الدلتا والنصر للأسمدة

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عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا لمتابعة مشروعات التطوير بشركات الأسمدة التابعة للوزارة، بحضور المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ورئيسي مجلسي إدارة شركتي النصر وكيما للأسمدة والعضوين المنتدبين.
ووفق بيان الوزارة، تم خلال الاجتماع استعراض مستجدات مشروع تطوير شركة الدلتا للأسمدة في موقعها الحالي بمدينة طلخا في الدقهلية، حيث أوضح رئيس الشركة القابضة أن مناقصة التطوير في مراحلها النهائية للترسية على إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الأسمدة لعمل دراسة متكاملة عن احتياجات التطوير بالشركة.
كما تم مناقشة الخطوات الجارية بمشروع تطوير شركة النصر للأسمدة بمحافظة السويس والبالغ تكلفته التقديرية المبدئية 150 مليون دولار ، بالإضافة إلى تطورات مشروع إنتاج الأمونيا بالشراكة مع القطاع الخاص.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير على ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروعات التطوير بشركتي الدلتا والنصر للأسمدة، وإنجاز مناقصات التطوير والترسية خلال فترة 3 أشهر، وذلك لزيادة كفاءة العملية الإنتاجية وتخفيض معدلات استهلاك الغاز، مشددا على أن تراعى عمليات التطوير التوافق مع الاشتراطات والمعايير البيئية.
وتناول الاجتماع أيضا الموقف التشغيلي لمصنع “كيما 2” للأسمدة الجديد بأسوان لإنتاج الأمونيا واليوريا، والذي وصلت معدلات إنتاجه خلال الفترة الأخيرة إلى نحو 105%، إلى جانب موقف التسوية مع المقاول العام، و المرحلة الثانية من المشروع لإنتاج حامض النيتريك.
ووجه الوزير ببحث سبل التوسع في التصدير خاصة إلى السوق الإفريقية.
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