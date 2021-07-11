سبيد ميديكال توقع عقد إدارة المعمل الطبي لمستشفي شرف بمدينة العاشر من رمضان

رنا ممدوح _ وقعت شركة سبيد ميديكال من خلال معامل سبيد عقد إدارة المعمل الطبي لمستشفي شرف بمدينة العاشر من رمضان بنظام الإيرادات. وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن نسبة معامل سبيد من الإيرادات وفقا لعقد الإدارة 55% من الايراد النقدي و75% من ايراد التعاقدات.

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