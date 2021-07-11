المركزي المصري: 7 مليارات جنيه حجم تسويات عملاء القطاع السياحي ضمن المبادرة

إسلام فضل _ قال الدكتور أشرف بهي الدين، وكيل محافظ البنك المركزي المصري المصري لقطاع الشئون المصرفية، أن حجم تسويات عملاء مبادرة القطاع السياحي بلغت 7 مليارات جنيه.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إن حجم التسهيلات الإئتمانية التي تم ضخها في مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بلغت 245 مليار جنيه حتي الآن جنيه، لنحو مليون عميل حتي الآن.

وقرر البنك المركزي المصري، مد فترة سريان مبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي حتى نهاية ديسمبر 2021 بدلا من يونيو 2021، أو باستنفاذ المبلغ المخصص لها بواقع 3 مليارات جنيه ، أيهما أقرب.

كما البنك المركزي المصري قرر مد فترة السماح للمستفيدين من المبادرة، إلى نهاية يونيو 2022 على أن يبدأ سداد أول قسط في يوليو 2022 ولمدة عامين.

وأجرى البنك تعديلاً على المبادرة، بإمكانية استفادة العملاء الذين سبق لهم الاستفادة من المبادرة منذ صدورها؛ بشرط أن لا يتعدى الحد الأقصى لإجمالي التمويل في إطار المبادرة مبلغ 30 مليون جنيه للعميل، و40 مليون جنيه للعميل وللأطراف المرتبطة به، بغض النظر عن عدد الأشهر التي تم تمويلها.

وكان البنك المركزي المصري قد أطق مبادرة بضمان وزارة المالية في يونيو 2020 لتمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي، بالإضافة لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية، بسعر عائد متناقص 5 %.