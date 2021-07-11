سيد فاروق: حجم أعمال المقاولون العرب يقترب من 27 مليار جنيه العام الماضي

بكر بهجت _ كشف المهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة “المقاولون العرب”، عن تحقيق الشركة خلال الأشهر الأولى من العام الجاري مستهدفاتها الخاصة بالأعمال التي تسعى لتنفيذها، وهو ما ساهم في اقتراب حجم الأعمال الذي تم تنفيذه خلال العام المالي المنصرم 2020/2021 من 27 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه سيتم البدء خلال الأيام المقبلة في حصر الأعمال المنفذة وإعلان القيمة.

أضاف في تصريحاته لجريدة «دوت الخليج» أن الشركة استهدفت مليار جنيه زيادة في حجم الأعمال خلال العام المالي المنصرم، مقارنة بالعام المالي 2019/2020 الذي سجلت خلاله الشركة 26 مليار جنيه، لافتًا إلى أن السوق الداخلية تتميز بوجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، مع إقدام الحكومة على إقامة مجموعة من المدن الجديدة.

وأشار إلى أن تركيز الشركة على السوق المحلية واقتناصها العديد من مشروعات الطرق والكباري والمرافق والمحطات يأتي إلى جانب المنافسة على مشروعات بالخارج، وخاصة في دول إفريقيا التي أصبحت وجهة مثالية للعمل الخارجي.

العاصمة الإدارية تستحوذ على جزء كبير من أنشطة الشركة محليا

وقال فاروق إن الشركة مستمرة في تنفيذ العديد من المشروعات من خلال العمل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة النقل والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجميع الجهات والهيئات، موضحًا أن العاصمة الإدارية الجديدة تستحوذ على نصيب كبير من تلك الأعمال، حيث تقوم الشركة بتنفيذ مبنى مجلس النواب الجديد الذي يقام على مساحة كلية تصل إلى 126 ألف متر مربع ومبنى مجلس الشيوخ الذي يقام على مسطح إجمالي 33 ألف متر مربع.

وتابع أن الشركة تنفذ أيضًا منطقة تبلغ مساحتها 136 فدانًا بالحديقة المركزية «النهر الأخضر»، ومشروع مركز مصر الثقافي الإسلامي الذي يقع على هضبة بارتفاع 24 مترًا وتصل مساحته إلى نحو 470 ألف متر.

أضاف أنه في مجال النقل وتنفيذ المحاور المرورية والنقل الذكي تقوم الشركة بتنفيذ مشروع المونوريل الذي يخدم التوسعات الكبيرة بمدينة 6 أكتوبر ويمتد إلى الجيزة بطول 43 كيلومترًا، كما تقوم الشركة بتنفيذ عدة مشروعات في مشروع القطار المكهرب LRT، وتشمل محطة عدلي منصور، وهليوبليس الجديدة ومحطة الروبيكي وكوبري العاصمة 2 والذي يبلغ طوله 2800 متر.

وأشار إلى أن المنافسة على المشروعات الخارجية ومواصلة العمل على المشروعات الداخلية التي تم التعاقد عليها واقتناص أخرى جديدة يعد الهدف الرئيسي للشركة خلال النصف الثاني من العام، وذلك للاستفادة من الطفرة العمرانية التي تشهدها مصر حاليًا، ولزيادة التواجد في الأسواق الخارجية من جانب آخر.

ووفق بيانات الشركة فإنها انتهت خلال العام الماضي من عدة مشروعات، تتمثل في تطوير ميدان التحرير والطريق الدائري الأوسطي بمنطقة حلوان، وترميم معبد الياهو هانبي بالإسكندرية، ومشروعات جامعة دمياط الجديدة، وصوامع غلال برج العرب، وطريق الهضبة بأسيوط، وترميم قصر البارون، ومشروع مترو الأنفاق (الخط الثالث – المرحلة الرابعة) بالتحالف مع شركة أوراسكوم، ومسجد الشروق، وترميم مسجد الفتح بقصر عابدين، وترميم المعهد القومي للأورام، وكباري الأميرية والميرغني وهشام بركات، ومشروعات تطوير طريق الواحات، ومحطة معالجة مياه منشأة سلطان بالمنوفية.

وتضمنت القائمة مشروعات بالخارج منها طريق النويصيب بالكويت، ومحطة تحلية مياه البصرة بالعراق، إلى جانب مواصلة الأعمال بسد تنزانيا.

كما بدأت الشركة في تنفيذ الأعمال المدنية لمحطات (المتحف الكبير والأهرامات) من الجزء الغربي من المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق (حدائق الأشجار – عمرو بن العاص) في المسافة من محطة حدائق الأشجار وحتى محطة المساحة بطول 13.7 كيلومترًا.

المدن الجديدة التي أطلقتها الحكومة أتاحت فرص استثمارية واعدة أمام شركات المقاولات

وتنفذ شركة المقاولون العرب حاليًا مشروعات بمدينة المنصورة الجديدة، حيث تعمل الشركة فى إنجاز إسكان دار مصر لعدد 52 عمارة سكنية ومشروع الفيلات المودرن بإجمالي 124 فيلا، كذلك مشروع المرافق «صرف صحي وصرف السيول وخطوط المياه والري والحريق» بالإضافة إلى إنشاء مبنى كلية القانون الدولي وكلية الهندسة والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات وسور الجامعة.

ولفت المهندس سيد فاروق إلى أن الشركة تعمل حاليًا في 15 دولة عربية وإفريقية ومن أبرز أعمالها حاليًا في تنزانيا بالتحالف مع شركة السويدي إلكتريك مشروع إنشاء سد ومحطة جيوليوس نيريري لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجاوات، على نهر روفيجي، بمنخفض ستيجلرز جورج، بتكلفة تبلغ 3 مليارات دولار.